CA Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil, Kubu Lisa Harap Tak Ada Saling Menyudutkan

jpnn.com, JAKARTA - Kubu Lisa Mariana menyatakan menerima hasil tes DNA yang dilakukan bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menunjukkan bahwa putri Lisa, CA, bukan anak biologis Ridwan Kamil.

“Yang jelas, kami dari kuasa hukum Lisa Mariana, menyampaikan terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokkes Polri mulai dari pengambilan tes DNA sampai dengan hasil. Klien kami sangat menerima apa pun hasilnya,” kata pengacara Lisa, Jhonboy Nababan, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/8).

Jhonboy menegaskan meski hasil tes DNA tidak memenangkan pihaknya, kubu Lisa tidak ingin ada saling menyudutkan dalam kasus ini. “Dengan hasil tes DNA ini, mudah-mudahan bisa jadi solusi ke depan. Jadi, tidak boleh menyudutkan satu sama lain. Ini, kan, masalah aib,” ujarnya.

Ia juga menilai pelaksanaan tes DNA yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama Bareskrim Polri berlangsung profesional dan transparan. “Dengan tes DNA ini, mudah-mudahan menjadi solusi yang baik ke depan dan bisa menjadi solusi yang bisa menyenangkan semua,” tambahnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik pada 11 April 2025.

Tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA dilakukan di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8). Hasil pemeriksaan diumumkan hari ini.

Kepala Biro Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan separuh profil DNA CA cocok dengan Lisa Mariana, tetapi tidak cocok dengan Ridwan Kamil.

“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy.