Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cabai Merah, Ayam Ras hingga Emas jadi Penyumbang Utama Inflasi di Palembang

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:55 WIB
Cabai Merah, Ayam Ras hingga Emas jadi Penyumbang Utama Inflasi di Palembang - JPNN.COM
Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Inflasi di Kota Palembang pada September 2025 mengalami kenaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 0,30 persen secara month to month (mtm), 3,28 persen secara year on year (yoy) dan 2,37 persen secara tahun kalender year to date (ytd).

Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Dengan andil sebesar 0,17 persen, Adapun tiga komoditas yang paling mendorong kenaikan harga adalah cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Baca Juga:

Selain cabai, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan signifikan. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya bibit ayam, meningkatnya permintaan masyarakat serta kebutuhan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta naiknya biaya produksi.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau andil 1,64 persen, terutama dari komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras. Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya andil 1,19 persen, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan," jelas Edi, Jumat (3/10/2025).

Menurut BPS, kenaikan harga emas dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik internasional yang membuat harga logam mulia melambung.

Baca Juga:

"Di tengah berbagai kenaikan harga, masyarakat sedikit lega dengan adanya penurunan harga BBM non-subsidi per 1 September 2025," ungkap Edi.

Berdasarkan data Pertamina, harga turun dengan rincian Pertamax Turbo turun Rp 100 per liter, Solar Delite turun Rp 250 per liter, dan Pertamina Dex turun Rp 300 per liter.

BPS mencatat, inflasi di Palembang pada September 2025 mengalami kenaikan capai 0,30 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  data BPS  cabai merah  inflasi  emas  Ayam 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp