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Cabinet Couture Buka Suara Soal 'Gaya Hidup Pejabat yang Terlampau Mewah' di Indonesia

Rabu, 22 Juli 2026 – 01:31 WIB
Cabinet Couture Buka Suara Soal 'Gaya Hidup Pejabat yang Terlampau Mewah' di Indonesia - JPNN.COM
Tim di balik Cabinet Couture menuturkan alasan mereka membuat akun tersebut. (Instagram: @cabinetcouture_season2)

Sekilas, akun Instagram ini terlihat seperti akun-akun lainnya yang menampilkan pakaian serta aksesoris yang dikenakan para publik figur, lengkap dengan harganya.

Namun bila dicermati, tas, perhiasan, dan sepatu bermerek ini dipakai oleh wajah-wajah yang kita temukan di televisi nasional, ruang rapat DPR atau sesekali Istana Negara.

Akun Instagram tersebut tidak lain adalah @cabinetcouture_season2, yang dikenal dengan ciri khas unggahannya, yang menyandingkan foto pejabat dan barang yang mereka kenakan.

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Nilai harga pakaian atau aksesoris yang ditampilkan tersebut ada yang mencapai ratusan juta rupiah.

ABC Indonesia mewawancarai tim di balik akun tersebut, yang karena alasan keamanan, meminta agar identitas maupun jumlah anggota tim tidak dipublikasikan.

"Kami mengkritik gaya hidup pejabat yang terlampau mewah di tengah kondisi ekonomi yang berat bagi masyarakat umum, sekaligus menjadikan ini bentuk pengawasan bersama," ujar tim Cabinet Couture kepada ABC Indonesia.

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"Semacam crowd-sourced accountability, yang selama ini dianggap tugas eksklusif KPK atau jurnalis, padahal siapa pun dengan akses internet dan kemauan riset bisa ikut berpartisipasi."

Juru bicara Cabinet Couture mengatakan mereka mengumpulkan informasi dari sumber data terbuka yang bisa diakses publik.

ABC Indonesia mendapat kesempatan untuk mewawancarai tim yang mengelola akun Cabinet Couture di Instagram

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   Gaya Hidup Mewah  pejabat  gaya hidup pejabat  Cabinet Couture  ABC online 
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