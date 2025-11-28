Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cadangan Beras di Jawa Barat Capai 3,8 Juta Ton, Bulog: Kebutuhan hingga 2026 Aman

Jumat, 28 November 2025 – 18:50 WIB
Cadangan Beras di Jawa Barat Capai 3,8 Juta Ton, Bulog: Kebutuhan hingga 2026 Aman - JPNN.COM
Stok beras untuk wilayah Jabar. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Perum Bulog menegaskan stok beras nasional masih sangat aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Hingga akhir November 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 3,8 juta ton, cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Kepala Perum Bulog Jawa Barat Nurman Susilo, mengatakan masyarakat tidak perlu panik atau mengkhawatirkan isu kelangkaan. 

Baca Juga:

Dia menyebut stok yang ada dapat memenuhi kebutuhan hingga musim panen raya 2026.

“Publik Jawa Barat jangan panik. Stok beras sangat mencukupi untuk kebutuhan hingga musim panen raya 2026,” kata Nurman dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Bulog memastikan tidak memerlukan impor beras saat ini.

Baca Juga:

Dengan kapasitas cadangan yang dinilai kuat, program pemerintah seperti bantuan pangan, penanganan bencana, dan intervensi pasar dapat berjalan tanpa hambatan.

Di Jawa Barat, ketersediaan beras juga dalam posisi aman dengan total sekitar 590 ribu ton yang tersebar di berbagai gudang Bulog di wilayah tersebut.

Bulog memastikan ketersediaan beras di gudang untuk Jawa Barat mencapai 3,8 juta. Pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 pun aman terkendali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  cadangan beras Jawa Barat  Bulog Jabar  impor beras  stok beras  Libur Nataru 2025 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp