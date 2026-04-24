JPNN.com - Ekonomi

Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton, Mentan Sebut Sejarah Baru Pangan Indonesia

Jumat, 24 April 2026 – 11:23 WIB
Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton, Mentan Sebut Sejarah Baru Pangan Indonesia - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sidak ke Gudang Filial BULOG Cabang Karawang, Kamis (23/4). Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Cadangan beras nasional disebut mencatatkan sejarah baru dalam ketahanan pangan Indonesia.

Per 23 April 2026, stok beras nasional mencapai angka 5.000.198 ton, atau tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian tersebut sebagai momentum penting bagi sektor pangan nasional. Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga:

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama,” ujar Amran, pada Kamis (23/4).

Lonjakan cadangan beras tersebut juga diikuti dengan langkah besar pemerintah dalam memperluas kapasitas penyimpanan.

Dengan kapasitas gudang pemerintah yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton, kini pemerintah telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang sudah terisi penuh.

Baca Juga:

Bahkan, langkah ekspansi terus berlanjut dengan penyewaan gudang tambahan berkapasitas sekitar 1 juta ton.

Kondisi itu, kata Amran, mencerminkan peningkatan produksi dan pengelolaan logistik pangan yang semakin kuat.

Kondisi itu, kata Amran, mencerminkan peningkatan produksi dan pengelolaan logistik pangan yang semakin kuat.

BERITA CADANGAN BERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
