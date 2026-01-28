Close Banner Apps JPNN.com
Cahaya hingga Mangrove di Lights Wonderland PIK Jadi Wajah Baru Wisata Malam Jakarta

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:39 WIB
Suasana malam di kawasan mangrove Pantai Indah Kapuk kini tak lagi gelap karena festival Lights Wonderland di Taman Wisata Alam Mangrove PIK. Foto: dok PIK

jpnn.com, JAKARTA - Suasana malam di kawasan mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK) kini tak lagi gelap. Sebab, lampu-lampu berpendar membentuk lorong cahaya menghiasi kawasan lindung itu.

Makin indah, refleksi warna jatuh di jalur kayu, membuat pengunjung ingin berjalan pelan dan berhenti untuk berfoto. 

Itulah suasana Lights Wonderland di Taman Wisata Alam Mangrove PIK.

Festival ini mengubah persepsi tentang taman mangrove yang selama ini identik dengan wisata siang hari. 

Cahaya menjadi medium baru untuk menghadirkan pengalaman ruang, tanpa sepenuhnya menghilangkan karakter alamnya.

Arsitek urban asal Bandung Hassan Alfarizi menyebut pengalaman ini sebagai dialog antara alam dan kota.

“Pencahayaannya tidak berlebihan. Masih terasa tenang, tidak seperti wahana hiburan yang bising,” ujarnya.

