Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cahyadi Syok Lihat Pemuda Bunuh Diri Lompat di Flyover Pasupati Bandung

Selasa, 10 Februari 2026 – 11:38 WIB
Cahyadi Syok Lihat Pemuda Bunuh Diri Lompat di Flyover Pasupati Bandung - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi seorang pemuda yang menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Kota Bandung, pada Selasa (10/2/2026). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Pria berinisial MRJ (17 tahun) tewas mengenaskan setelah menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Kota Bandung, pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 09.15 WIB.

Bunuh diri itu pun disaksikan langsung oleh pengendara motor yang sedang melintas di flyover tersebut.

Cahyadi, salah seorang saksi mata, masih terkejut saat menceritakan detik-detik pemuda yang dilihatnya menjatuhkan diri dari flyover.

Baca Juga:

Pagi tadi, dia yang baru saja mengantarkan penumpang ke arah Cikutra, hendak pulang ke Karangsetra.

Setibanya di lokasi kejadian, Cahyadi melihat ada pengendara motor yang meminggirkan kendaraannya dan berdiri menghadap ke bawah.

"Di depan saya itu ada dua anggota TNI naik motor. Di pinggir jalan layang ada seorang pemuda dengan motornya, berdiri dekat tiang lampu," kata Cahyadi ditemui di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Tak lama dari dirinya melintas, korban menjatuhkan diri ke bawah dan seketika tewas.

Korban ditemukan berlumuran darah di area Taman Film - lapangan futsal, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

Seorang pria menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Kota Bandung. Begini Kesaksian pengemudi ojol yang melihat langsung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   flyover Pasupati  Flyover Pasupati Bandung  bunuh diri  Bandung 
BERITA FLYOVER PASUPATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp