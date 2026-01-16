Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Cair! Bank Mandiri Bagikan Dividen Interim Rp 9,3 Triliun, Kinerja Tetap Solid

Jumat, 16 Januari 2026 – 13:59 WIB
Bank Mandiri membagikan dividen interim Rp 9,3 triliun yang mencerminkan fundamental perseroan yang tetap solid, likuiditas yang terjaga, serta konsistensi kinerja dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham, sekaligus memperkuat peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri membagikan dividen interim tahun buku 2025 kepada para pemegang saham pada Rabu (14/1).

Langkah ini mencerminkan fundamental perseroan yang tetap solid, likuiditas yang terjaga, serta konsistensi kinerja Bank Mandiri dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham, sekaligus memperkuat peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana telah dipublikasikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), bank dengan kode emiten BMRI ini membagikan dividen interim sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), yang telah ditetapkan pada 7 Januari 2026 lalu.

Adapun, total nilai dividen interim yang disalurkan Bank Mandiri mencapai Rp 9,3 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pembagian dividen interim itu telah memperhitungkan kondisi permodalan perusahaan yang solid serta likuiditas yang memadai.

Melalui kinerja keuangan yang terjaga, Bank Mandiri tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

“Pembagian dividen interim ini menjadi bukti konsistensi Bank Mandiri dalam memberikan nilai optimal bagi para pemegang saham, sejalan dengan pengelolaan kinerja dan fundamental perseroan yang tetap solid,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Jumat (16/1).

Pembagian dividen interim ini juga menjadi bagian dari kontribusi Bank Mandiri kepada negara, seiring dengan peran Danantara Indonesia sebagai pemegang saham terbesar perseroan.

