Cak Imin Ingin Kucuran Dana Rp 200 T di Perbankan Bisa Turut Dirasakan UMKM

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan kucurana dana Rp 200 triliun ke perbankan bisa turut dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Cak Imin, panggilan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, mengingikan program stimulus ekonomi 8+4+5 dari pemerintah bisa membantu UMKM, salah satunya lewat kredit usaha rakyat (KUR) ke 2,5 juta pelaku usaha.

“Ya ini saja salah satu paket kebijakan 8+4+5 ini, kan, mempercepat pelaksanaan KUR 2 juta 500 pelaku UMKM,” kata Cak Imin di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (18/9).

Menurut Cak Imin, jika perbankan mau memberikan bantuan stimulus ekonomi ke pelaku UMKM, maka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Nah, kalau Rp 200 triliun bisa seperempatnya saja terserap oleh UMKM, maka akan sangat besar tenaga kerja yang akan terserap,” ungkap ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, Cak Imin berharap ke depan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bisa terus bertambah.

Salah satunya ialah supaya lebih banyak program pemberdayaan masyarakat yang bisa difasilitasi oleh Kemenko PM.

“Syukur-syukur APBN kita terus bertambah. Hari ini 3 ribuan triliun, kami ingin 3 ribuan triliun tidak ada satu rupiah pun yang tidak berbasis pada pemberdayaan masyarakat,” kata Cak Imin. (mcr4/jpnn)