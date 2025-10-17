Cak Imin: Mandaya Awards Wujud Pengakuan Negara terhadap Kontribusi Nyata Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengapresiasi kontribusi nyata masyarakat dalam membangun daya dan martabat bangsa melalui Mandaya Awards 2025.

Penghargaan Mandaya juga merupakan wujud pengakuan negara terhadap kerja nyata masyarakat.

"Mandaya Awards wujud pengakuan negara terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun daya dan martabat bangsa," ujar Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis (16/10).

Tahun ini, Mandaya Awards mencatat antusiasme tinggi dengan 789 pendaftar dari 26 provinsi, meliputi 28 kota, 60 kabupaten, 44 desa, sebelas badan usaha, 52 LSM, 32 perguruan tinggi, 463 individu, dan 79 tokoh dengan kontribusi sepanjang hayat. Dari jumlah tersebut, terpilih 50 inisiatif terbaik yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Cak Imin, arah pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kini memasuki fase baru.

"Fase pemberdayaan. Keberhasilan diukur bukan hanya dari bantuan sosial, tetapi dari tumbuhnya kemandirian masyarakat," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berkata, tentangan yang dihadapi bangsa ini masih belum teratasi. Berdasarkan data BPS 2025, angka kemiskinan nasional masih 8,47%, dengan lebih dari 50% penduduk miskin berada di desa. Selain itu, ketimpangan sosial (Gini Ratio) masih di angka 0,375, sementara 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan lulusan terdidik.

“Cara cepat menghadapi tantangan tersebut tidak lain adalah dengan pemberdayaan. Butuh lebih banyak champion of empowerment, orang-orang yang bergerak karena nurani untuk memberdayakan sesama," kata Cak Imin.