Cak Imin: PKB Dukung Penuh Seluruh Kebijakan & Program Presiden Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa PKB mendukung penuhp seluruh kebijakan dan program Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu terkhusus untuk program yang langsung dirasakan masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“PKB mendukung penuh seluruh kebijakan dan program yang secara langsung dinikmati oleh rakyat, bahkan kami siap menyukseskan kelanjutan dari seluruh program strategis tersebut,” kata Cak Imin seusai pertemuan jajaran pimpinan PKB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Cak Imin, salah satu fokus utama PKB adalah mendukung pembangunan ekosistem Program MBG agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

“Misalnya dengan membangun ekosistem program MBG yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga keseimbangan antara suplai dan permintaan kebutuhan MBG dapat berjalan lebih produktif,” ungkapnya.

Menurut dia, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen PKB dalam menyukseskan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

PKB juga telah menyampaikan berbagai ide dan gagasan kepada Presiden Prabowo guna memperkuat pelaksanaan program-program strategis nasional.

“Kami telah melaksanakan rapat koordinasi serta menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan usulan dalam rangka menyukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” tuturnya.