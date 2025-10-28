Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Cak Imin Sebut Nantinya Penerima Bansos Hanya Lansia dan Difabel

Selasa, 28 Oktober 2025 – 20:30 WIB
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap nantinya penerima bantuan sosial (bansos) hanya terdiri dari dua golongan.

Hal itu dia katakan saat agenda “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa”, di Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10).

Menurut dia, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memang dibangun untuk menggeser paradigma lama tentang bantuan sosial.

“Diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok. Satu lansia yang kedua difabel,” ucap Cak Imin.

Untuk itu, lapisan masyarakat lainnya diharapkan telah tumbuh berkembang secara mandiri sehingga tak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan sosial.

“Masyarakat dari seluruh lapisan manapun desil satu dan seterusnya tumbuh berkembang secara mandiri,” kata dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku berupaya memutus mata rantai kemiskinan dan mewujudkan bangsa dan masyarakat yang nantinya lebih mandiri.

Dia ingin bertanggung jawab untuk terus mendorong masyarakat lebih produktif dan berdaya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap nantinya penerima bantuan sosial hanya terdiri dari dua golongan.

TAGS   Bansos  Bantuan Sosial  Cak Imin  Muhaimin Iskandar  Lansia  Difabel 
