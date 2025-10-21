Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Cak Imin Sebut SPPG Pandan Tapanuli Tengah Layak Jadi Contoh

Selasa, 21 Oktober 2025 – 15:55 WIB
Menko PM Muhaimin Iskandar meninjau SPPG. Foto: source for JPNN

jpnn.com - TAPTENG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memuji Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sibolga di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah.

Cak Imin mengunjungi SPPG tersebut untuk mengecek standardisasi produksi Makan Bergizi Gratis (MBG).

"SPPG ini layak dicontoh, standaridsasi produksinya tepat waktu. Jadi, tidak basi, makanannya baru," katanya, Selasa (21/10).

Cak Imin yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP PKB) itu juga sempat mengecek dapur masak, tempat cuci basah, dan ruang pengemasan didampingi Bupati Tapanuli Tengah (Tamteng) Masinton Pasaribu, ahli gizi dan kepala SPPG.

"Para petugas di sini sangat paham mengenai mutu dan standar pemenuhan MBG," ujarnya.

Menurut Cak Imin, banyaknya makanan basi karena masaknya terlalu lama, masaknya tidak sesuai standar.

"Kalau yang standar produksinya tepat waktu, makanan yang dihasilkan pun juga baik," tuturnya.

Cak Imin pun memastikan program MBG banyak manfaatnya.

Cak Imin pun mengatakan salah satu upaya mencegah penyelewengan MBG ialah ketegasan kepala SPPG.

