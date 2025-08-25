Cak Imin Terima Anugerah Bintang Mahaputera Tertinggi 'Adipurna' dari Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr (Hc) Abdul Muhaimin Iskandar, menerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Acara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna diberikan kepada Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atas jasa luar biasa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

"Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kapasitas tenaga kerja, penguatan program kesejahteraan keluarga, serta dukungan bagi ekonomi kerakyatan," tutur pembawa acara membacakan alasan pemberian gelar.

Bintang Mahaputera Adipurna merupakan tanda kehormatan negara tertinggi dari lima jenjang, yakni Bintang Mahaputera Adipurna, Adipradana, Utama, Pratama, dan Nararya.

Penghargaan ini diberikan kepada individu yang menunjukkan darmabakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia.

Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, serta memajukan pemberdayaan di berbagai sektor.

“Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pekerja dan keluarga yang menjadi fokus kami dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera,” kata Cak Imin.