Calista Beatrice Ukir Prestasi di Ajang Dog Show Internasional 2025

jpnn.com, JAKARTA - Nama Indonesia bersinar di ajang Dog Show International 2025 berkat prestasi tiga Bichon Frise, yakni Conor, Camellia, dan Apple—hasil ternak Calista Beatrice.

Ketiganya meraih gelar American Champion, Grand Champion, dan European Winner sebelum berusia dua tahun.

Hal tersebut menjadikan mereka Bichon Frise ternakan Indonesia pertama yang menorehkan sejarah di level dunia.

Camellia atau Voudecuria a Bouquet of Love, yang kini berbasis di Eropa, dan ditangani oleh Ana Vladimirov dari Serbia, telah menyandang gelar American Grand Champion sejak usia sembilan bulan.

"Puncak prestasinya diraih di European Dog Show 2025 di Brno Czech Republic, di mana ia berhasil meraih Best of Breed dan 3rd Best in Group 9, bersaing dengan lebih dari 80 Bichon Frise dari berbagai negara," ujar Calista Beatrice di Jakarta, Senin (5/5).

Selain itu, Camellia juga telah mengoleksi gelar Serbia Champion, Bosnia & Herzegovina Champion, Czech Champion, Romania Champion, dan beberapa kali memenangkan Reserve Best in Show di Eropa.

Sementara itu, Apple atau Voudecuria Apple of My Eye, yang tinggal di Indonesia, juga tampil gemilang di berbagai ajang regional dan internasional.

"Ia telah menjadi Multi Best in Show Winner, Indonesian Champion, Vietnam Champion, A20 (Asia, Africa & Oceania) Champion, South East Asia Champion, Derby Winner dan Philippines Grand Champion," terang Calista.