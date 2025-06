Calista Beatrice Ukir Prestasi Lewat Anjing Bichon Frise di European Dog Show 2025

jpnn.com, JAKARTA - Nama Indonesia kembali harum di kancah internasional lewat prestasi Calista Beatrice dalam ajang European Dog Show 2025 di Brno, Ceko.

Peternak anjing trah Bichon Frise ini sukses mengantarkan tiga anjing hasil ternaknya—Conor, Camellia, dan Apple—mendapatkan gelar bergengsi di usia belum genap dua tahun.

Ketiga anjing tersebut menyabet gelar American Champion, Grand Champion, dan European Winner.

Camellia, bahkan mencetak prestasi luar biasa dengan meraih gelar American Grand Champion pada usia sembilan bulan, dan Best of Breed serta 3rd Best in Group 9 di ajang European Dog Show.

"Ini adalah perjalanan yang sangat emosional dan membanggakan bagi saya. Apple, Conor, dan Camellia adalah anak-anak dari breeding pertama saya," ujar Calista Beatrice saat ditemui di Nusatic 2025, ICE BSD, Jumat (20/6).

Calista menambahkan, Apple akan mengikuti World Dog Show bersama handler lokal Agus Riyanto, sementara Conor akan diberangkatkan ke Eropa dan ditangani oleh Valentina Zupan, handler ternama asal Kroasia.

“Saya yakin mereka akan bersinar di panggung Eropa,” katanya.

Camellia menjadi ekspor pertama Calista ke Eropa dan kini ditangani Ana Vladimirov di Serbia. Dia telah meraih gelar “European Winner 2025” dan akan bertanding di Helsinki.