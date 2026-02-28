Calm MRI Sukses Membantu Anak Memahami Prosedur MRI

jpnn.com, JAKARTA - ASEAN Foundation menutup rangkaian program regional CALM MRI – Fear to Confidence: Learning through Play with LEGO MRI Kits Programme dengan menggelar forum CALM MRI Learn and Play Day 3.0 di Jakarta, Kamis (26/2).

Kegiatan ini menjadi ajang pemaparan hasil program yang bertujuan membantu anak-anak memahami prosedur Magnetic Resonance Imaging (MRI) melalui pendekatan pembelajaran berbasis permainan.

Wakil tetap Malaysia untuk ASEAN Syed Edwan Anwar Syed Ariff Fadzillah menyampaikan program tersebut menghadirkan dampak nyata bagi anak-anak.

“Data ini penting. Namun, dampak di baliknya jauh lebih bermakna,” kata Syed Edwan, dikutip, Sabtu (28/2).

Adapun forum tersebut mempertemukan mitra pelaksana, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Singapura.

Wakil Presiden Eksekutif Jaringan Internasional United Way Worldwide Dr Sonya Anderson menyebut program itu sebagai wujud nyata kerja sama lintas batas.

“Kami bangga menghadirkan misi yang melampaui batas negara: menghadirkan kenyamanan, menginspirasi pembelajaran, dan membangun ketahanan emosional anak-anak yang menjalani prosedur medis,” ujarnya.

Senior Manager Government and Public Affairs Indonesia–Asia Pacific LEGO Group Ardi Hendharto mengatakan program ini membuka pendekatan baru dalam membantu anak-anak menghadapi prosedur medis.