Calon Haji dari Karawang Meninggal di Dekat Masjidilharam

jpnn.com - MAKKAH - Prima Nugraha, calon haji dari Dusun Cicinde III, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Makkah.

Dia diduga mengalami serangan jantung.

Kepala Kementerian Haji dan Umroh Karawang Rozak mengonfirmasi kabar tersebut.

Prima tergabung dalam Kelompok Terbang 04 asal Karawang dan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu (23/5) malam.

Rozak menuturkan, berdasarkan kabar dari petugas haji di Tanah Suci, sebelum meninggal dunia, Prima menjalani perawatan di instalasi gawat darurat rumah sakit di sekitar Masjidilharam.

"Sesuai dengan informasi medis, almarhum mengalami serangan jantung dan wafat di IGD rumah sakit sekitar Masjidilharam pada Sabtu pukul 23.30 waktu setempat," katanya.

‎Rozak menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Prima R Nugraha. Ia berharap agar pihak keluarga senantiasa diberi kesabaran atas kejadian tersebut.

Pada musim haji tahun ini calon haji asal Karawang yang diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah mencapai 1.783 orang. (antara/jpnn)