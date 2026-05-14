Calon Ketum HIPMI Afifuddin Kalla Tolak Lampung Jadi Tuan Rumah Munas XVIII

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:01 WIB
Caketum HIPMI, Afifuddin Kalla menolak penunjukkan Lampung sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BPP HIPMI. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - Tim Pemenangan Afifuddin Kalla menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap penetapan Bandar Lampung sebagai lokasi pelaksanaan Munas XVIII HIPMI. 

Sikap tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor 002/Tim-Sukses-AK/HIPMI/V/2026 yang ditujukan kepada Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional XVIII BPP HIPMI pada 12 Mei 2026.

Melalui surat tim pemenangannya, Afifuddin Kalla menegaskan bahwa keputusan menjadikan Lampung sebagai lokasi munas dinilai problematik dan berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap salah satu kandidat.

“Kami dari Tim Afifuddin Kalla menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas XVIII HIPMI,” demikian bunyi penolakan yang dikutip JPNN.com, Rabu (13/5).

Tim Pemenangan Afifuddin Kalla menyebut keberatan mereka didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan. 

Mereka menilai terdapat indikasi ketidaknetralan lingkungan pelaksanaan yang dinilai dapat menguntungkan salah satu kandidat tertentu. 

Karena itu, mereka menekankan bahwa munas sebagai forum tertinggi organisasi harus dijalankan dalam suasana yang netral, kondusif, adil, serta mampu menjaga marwah dan persatuan keluarga besar HIPMI di seluruh Indonesia.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Randi Wibawa dan Sekretaris Tim Pemenangan Ramdhan Anggakaradibrata.

