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Calon Manajer Koperasi Pegang Senjata saat Latsarmil, Pak Dudung Buka Suara

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:00 WIB
Calon Manajer Koperasi Pegang Senjata saat Latsarmil, Pak Dudung Buka Suara - JPNN.COM
Kepala Staf Kepresiden Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman saat ditemui di Sumedang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Beredar rekaman video memperlihatkan sejumlah peserta Pelatihan Dasar Militer atau Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedang berlatih dilengkapi dengan senjata.

Para calon manajer koperasi itu tampak berdiri berbaris kemudian berlatih menembak layaknya personel militer.

Kepala Staf Kepresiden Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman memberikan komentarnya.

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Dia menilai kegiatan seperti itu wajar terjadi dalam latihan berbasis militer.

Pak Dudung yang merupakan mantan prajurit militer dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengaku juga pernah mendapatkan pelatihan seperti itu.

Menurutnya, di awal dia sempat bingung dengan pelatihan dasar militer untuk para calon manager koperasi tersebut. Namun, masing-masing satuan punya cara latihan yang berbeda, tetapi masih sesuai dengan gaya militer.

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"Saya juga seorang militer. Awalnya saya berpikir latihan model apa ini. Masing-masing satuan kan berbeda-beda rupanya. Saya juga awalnya 'kok ada latihan seperti ini', tetapi pendidikan militer itu rata-rata seperti itu," kata Dudung di Sumedang, Selasa (30/6/2026).

Dudung menjelaskan, berlatih dengan senjata merupakan materi dasar dalam pendidikan militer. Ia menilai, para peserta Latsarmil itu tengah dikenalkan dengan penggunaan senjata.

Dudung Abdurachman memberi penjelasan soal peserta Latsarmil Kopdes Merah-Putih yang membawa senjata saat pendidikan.

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TAGS   Latsarmil  Dudung Abdurachman  Kepala Staf Kepresidenan  koperasi desa merah putih  Kopdes Merah Putih 
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