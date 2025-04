Calon Mobil Baru Suzuki Mulai Tebar Pesona

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia bersiap menghadirkan mobil terbaru yang diduga kuat bakal meramaikan segmen SUV (sport utility vehicle).

Suzuki sendiri sudah mulai memperlihatkan gambar teaser yang masih dalam bentuk siluet di halaman resmi mereka.

Banyak yang menduga calon kendaraan terbaru itu ialah Suzuki Fronx yang sudah diluncurkan secara global.

Dari gambar teaser, terlihat desain lampu belakang serta tarikan garis atap berwarna hitam.

Suzuki kemudian menyematkan kalimat 'The Marvelous One Made For You'.

Sebuah pesan yang mengatakan bahwa mobil luar biasa itu spesial dibuat untuk konsumen di Indonesia.

Sebelumnya, Suzuki juga memberikan isyarat untuk menghadirkan mobil baru yang disebut-sebut sebagai Suzuki Fronx.

Di IIMS 2025, Suzuki memamerkan platform Heartect yang digunakan sebagai basis dari Suzuki Fronx.