Calon Pemimpin LPS Berasal dari Satu Alumni, Pengamat: Good Corporate Governance Dipertaruhkan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 23:44 WIB
Calon Pemimpin LPS Berasal dari Satu Alumni, Pengamat: Good Corporate Governance Dipertaruhkan
Ilustrasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Foto: dok. LPS

jpnn.com, JAKARTA - Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ditengarai tengah bersiap menguasai sektor keuangan nasional.

Salah satunya terlihat dalam kontestasi kepemimpinan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

Hal itu terlihat dari profil para calon Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner dan Anggota Dewan Komisioner yang tengah dalam proses seleksi di Presiden dan Komisi XI DPR.

Tiga dari delapan calon yang masih lulus seleksi saat ini tercatat sebagai alumni STAN yaitu, M. Iman Nuri H. B. Pinuji yang diajukan sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS, lalu calon Wakil Ketua LPS, Farid Azhar Nasution alumni STAN 1992.

Terakhir, calon Anggota Dewan Komisioner LPS, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan alumni Diploma Akuntansi STAN 1994.

Untuk seleksi calon Ketua DK LPS dan Anggota DK, saat ini sudah tahap menunggu keputusan Presiden yang selanjutnya disampaikan ke DPR untuk menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR.

Adapun para calon Ketua DK LPS masing-masing, Dwityapoetra Soeyasa Besar, M. Iman Nuri H. B. Pinuji dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sedangkan, nama calon Anggota DK adalah, Agresius R. Kadiaman, Ferdinan Dwikoraja Purba dan Teguh Supangkat. Untuk Ferdinand Dwikoraja diketahui pernah ditolak DPR menjadi Anggota Badan Supervisi LPS.



