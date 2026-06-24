Calon Pengelola Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Legislator Ungkit Evaluasi Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB mengaku ikut berbelasungkawa atas meninggalnya dua peserta kegiatan latihan dasar militer (Latsarmil).

Diketahui, keduanya ikut Latsarmil karena terdaftar dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dua calon pengelola Kopdes dan Koperasi Nelayan dalam kegiatan latihan tersebut," kata Kang TB melalui layanan pesan, Rabu (24/6).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan peristiwa tewasnya dua peserta Latsarmil itu menjadi perhatian serius untuk evaluasi kegiatan.

"Evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan, serta pendampingan peserta, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar Kang TB.

Dia mengatakan saat ini masih menunggu keterangan resmi secara detail dari kabar meninggalnya dua peserta program SPPI Kopdes Merah Putih dan KNMP.

"Kami juga menunggu hasil penelusuran dan penjelasan resmi dari pihak terkait," kata dia.

Sebelumnya, dua peserta program SPPI Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP 2026 meninggal dunia saat ikut Latsarmil.