Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Calon SUV Terbaru Renault Bernama Filante, Intip Bocoran Spesifikasinya

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:42 WIB
Calon SUV Terbaru Renault Bernama Filante, Intip Bocoran Spesifikasinya - JPNN.COM
Filante, calon SUV anyar Renault. Foto: renault

jpnn.com - Renault kembali menunjukkan ambisi besarnya di pasar global. Pabrikan otomotif asal Prancis itu menyematkan nama Filante untuk mobil konsep kelas atas terbarunya.

Nama Filante—yang dalam bahasa Prancis merujuk pada “bintang jatuh”—bukan sekadar pemanis.

Mobil diposisikan sebagai simbol lompatan Renault ke segmen bernilai tinggi di luar Eropa.

Baca Juga:

Filante akan diperkenalkan secara resmi pada 13 Januari, menandai babak baru lini produk global Renault yang telah diperbarui.

Produksi awal Filante akan dilakukan di pabrik Renault di Busan, Korea Selatan, sebelum diekspor ke berbagai pasar dunia.

Meski berstatus global, model dipastikan tidak akan dipasarkan di Inggris, menegaskan strategi selektif Renault dalam menentukan target wilayah.

Baca Juga:

Filante merupakan bagian dari strategi besar yang diumumkan CEO Renault, Fabrice Cambolive, pada 2023.

Dengan investasi mencapai £2,6 miliar atau hampir Rp59 triliun, Renault berencana meluncurkan delapan model baru di luar Eropa hingga 2027.

Renault kembali menunjukkan ambisi besarnya di pasar global. Pabrikan otomotif asal Prancis itu menyematkan nama Filante untuk mobil konsep kelas atas terbaru

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   renault  SUV Renault  Renault Filante  mobil Renault  spesifikasi Renault Filante 
BERITA RENAULT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp