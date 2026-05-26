Calvin Dores Dilarikan ke Rumah Sakit, Kondisinya Diungkap Sang Ibunda

Selasa, 26 Mei 2026 – 13:23 WIB
Calvin Dores. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi mengungkapkan kondisi terkini putranya.

Dia mengatakan bahwa pihak keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan USG Calvin Dores.

Adapun pemeriksaan USG jantung itu sendiri bakal dilakukan pada hari ini.

"Iya sejauh ini kami masih menunggu hasil USG jantungnya yang akan dilaksanakan di hari ini," kata Dagmar C Sunardi saat dikonfirmasi awak media, Selasa (26/5).

Menurutnya, kondisi Calvin sendiri hingga kini masih agak deman.

Putra mendiang musisi Deddy Dores itu juga masih memakai oksigen sebagai alat bantu pernapasan.

Sebab, Calvin Dores masih merasakan berat saat bernapas, sehingga memerlukan oksigen.

"Sekarang ini Calvin agak demam dan masih memakai oksigen karena napasnya masih terasa berat dan dadanya pun masih terasa nyeri yang tidak biasa," jelas Dagmar.

Calvin Dores  Deddy Dores  Anak Deddy Dores  Putra Deddy Dores 
