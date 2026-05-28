Entertainment - Seleb

Calvin Dores Masih Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisi Terkini

Kamis, 28 Mei 2026 – 18:18 WIB
Calvin Dores. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Calvin Dores masih menjalani perawatan di rumah sakit seusai mengalami serangan jantung.

Walau demikian, kondisi putra mendiang musisi Deddy Dores itu berangsur membaik.

Hal tersebut diungkapkan oleh ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi.

"Sudah lebih baik, tetapi masih di rumah sakit. Beberapa obat-obat jantung juga sudah diberikan," ungkap Dagmar C Sunardi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (28/5).

Menurutnya, pihak rumah sakit pun telah melakukan tindakan medis terhadap Calvin Dores.

Salah satu tindakan medis yang telah dilakukan adalah echo jantung atau ekokardiografi.

"Untuk tindak lanjut bagaimana kami masih menunggu dari visits lagi hari ini, tindakan yang sudah dilakukan adalah echo jantung," ucap Dagmar.

Dalam kesempatan yang sama, Dagmar juga mengungkapkan mengenai biaya pengobatan sang putra selama menjalani perawatan di rumah sakit.

