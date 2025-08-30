Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Besar Liga Prancis

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 18:46 WIB
Full back Timnas Indonesia Calvin Verdonk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Calvin Verdonk segera gabung klub Liga Prancis pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain Timnas Indonesia saat ini membela klub Liga Belanda NEC Nijmegen.

Melansir dari cuitan Fabrizio Romano, Sabtu, Lille sudah setuju mengeluarkan biaya transfer sebesar 3 juta euro atau sekira Rp 56 miliar kepada NEC Nijmegen untuk memboyong Verdonk.

Selanjutnya Verdonk akan melakoni laga terakhirnya bersama NEC Nijmegen pada pekan keempat Liga Belanda dengan bertandang ke markas Fortuna Sittard, Minggu (31/8) pukul 17.15 WIB.

Setelah melakukan pertandingan perpisahannya bersama NEC Nijmegen, Verdonk langsung berangkat menuju Lille untuk melakukan tes medis dan merampungkan proses kepindahannya.

Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak bersama NEC Nijmegen hingga musim panas 2028 mendatang setelah memperpanjang kontraknya pada musim lalu.

Calvin Verdonk telah berseragam NEC Nijmegen sejak musim panas 2022 dan ia menjadi andalan di lini belakang sejak 2023 setelah kepergian Souffian El Karouani.

Selama berseragam NEC Nijmegen, pemain berdarah Aceh tersebut sudah tampil sebanyak 164 pertandingan dan menyumbangkan delapan gol serta sembilan assist dari total 12.809 menit bermain.

Calvin Verdonk  Lille  Fabrizio Romano  Prancis  Nec Nijmegen 
