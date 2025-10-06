Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Calvin Verdonk tak Masuk Skuad Lille Lawan PSG, tetapi Jejaknya Ditemukan di Sini

Senin, 06 Oktober 2025 – 09:13 WIB
Calvin Verdonk tak Masuk Skuad Lille Lawan PSG, tetapi Jejaknya Ditemukan di Sini - JPNN.COM
Calvin Verdonk saat diperkenalkan sebagai pemain baru LOSC Lille. Foto: X/losclive.

jpnn.com - Nama Calvin Verdonk menghilang dari daftar skuad Lille saat menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di lanjutan Ligue 1, Minggu (5/10/2025).

Tak ada pengumuman cedera, tak ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Lille.

Sejak daftar pemain diumumkan, publik mulai bertanya-tanya, ke mana Calvin Verdonk?

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, full back Timnas Indonesia itu tampil sebagai starter dalam laga kontra AS Roma dan bermain solid sepanjang pertandingan.

Muncul di Tribune VIP

Tanda tanya itu akhirnya terjawab beberapa jam kemudian. Bukan di lapangan, bukan di ruang ganti, tetapi di tribune VIP.

Lewat unggahan Instagram Story pribadinya, Calvin Verdonk memperlihatkan pemandangan lapangan dari kursi penonton eksklusif, seolah ingin memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja.

Unggahan singkat itu sedikit menenangkan fan Timnas Indonesia yang sempat khawatir Verdonk mengalami cedera.

Lille Bungkam

Namun, hingga laga usai, pihak Lille tak memberikan keterangan apa pun terkait absennya pemain berdarah Belanda-Indonesia itu.

Calvin Verdonk tak masuk skuad Lille saat hadapi PSG, tapi ternyata kehadirannya terungkap di tempat ini.

