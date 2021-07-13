Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Keterlaluan, Langsung Dicopot

Selasa, 27 Januari 2026 – 02:47 WIB
Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Keterlaluan, Langsung Dicopot - JPNN.COM
Kantor Wali Kota Medan ANTARA/HO-Humas Pemkot Medan

jpnn.com - Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja (AN) dicopot dari jabatan atas pelanggaran disiplin berat dalam menjalankan tugas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setda Kota Medan, Subhan Fajri Harahap menyebut AN dibebastugaskan karena dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Camat Medan Maimun dihukum disiplin berat karena penyalahgunaan KKPD," ujar Subhan di Medan, Senin (26/1/2026).

Baca Juga:

Menurut Subhan, berdasarkan keterangan AN yang telah dilakukan pemeriksaan internal, KKPD tersebut disalahgunakan di luar kepentingan yang semestinya.

"KKPD digunakan yang bersangkutan untuk bermain judi online. Kerugiannya sekitar Rp 1,2 miliar. Itu pengakuan yang bersangkutan saat pemeriksaan," ungkap Subhan.

Dia mengatakan oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut kini telah dibebastugaskan dari jabatannya.

Baca Juga:

Adapun posisi camat Medan Maimun saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT), yakni Eva yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretasis Camat pada kecamatan tersebut.

"Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dan dialihkan menjadi jabatan pelaksana, terhitung mulai 23 Januari 2026," kata Subhan.

Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja dicopot dari jabatan lantaran ulahnya sudah keterluan. Begini dosanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Camat Medan Maimun  Almuqarrom Natapradja  judi online  Kota Medan  ASN  Medan 
BERITA CAMAT MEDAN MAIMUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp