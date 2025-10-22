Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Cambridge Dormitory: Menanam Masa Depan di Jantung EduCity PIK2

Rabu, 22 Oktober 2025 – 11:27 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Ada sesuatu yang berbeda dari kawasan EduCity PIK2.

Di antara gedung-gedung pendidikan yang menjulang dan lalu lintas pelajar yang sibuk, berdiri sebuah kompleks hunian yang seolah memahami denyut kehidupan baru generasi muda, cepat, efisien, dan terarah. Namanya Cambridge Dormitory.

Hunian ini bukan sekadar rumah kos. Dia dirancang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan gaya hidup masa depan.

Dengan desain modern, fasilitas lengkap, dan sistem pintar, Cambridge Dormitory hadir menjawab kebutuhan mereka yang hidup di persimpangan antara studi, karier, dan peluang.

Berada di tengah jantung EduCity PIK2, dormitory ini berjarak hanya beberapa menit dari kampus ternama seperti Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Pelita Harapan, HOPE Intercultural School, dan Saint Johannes Berchmans School.

Letaknya yang strategis menjadikannya hunian ideal bagi mahasiswa dan profesional muda yang mencari keseimbangan antara kenyamanan dan produktivitas.

Setiap unit Cambridge Dormitory berukuran 4,5 x 8,5 meter dengan tujuh kamar tidur berfurnitur lengkap, mulai dari AC, kitchen set, hingga smart door lock.

Di luar kamar, tersedia ruang komunal, dapur bersama, area laundry, rooftop lounge, hingga layanan shuttle bus dan rental sepeda. Semua dirancang untuk menciptakan pengalaman hidup yang efisien, kolaboratif, sekaligus aman.

