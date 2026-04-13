Campus League 2026 Segera Digelar, Basket Jadi Pembuka

jpnn.com, SURABAYA - Ajang kompetisi olahraga level kampus akan bergulir dengan tajuk Campus League (CL) 2026 seri pertama di Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, CL 2026 bakal mempertandingkan cabang olahraga basket terlebih dahulu.

Sebanyak 16 tim putra dan 8 tim putri turut meramaikan ajang yang diharapkan menjadi wadah untuk mahasiswa berkompetisi tersebut.

CEO Campus League, Ryan Gozali mengungkapkan bahwa ajang CL 2026 menjadi wadah untuk mahasiswa khususnya yang memiliki keterampilan khusus di olahraga untuk mendukung minat dan bakatnya.

“Ajang Campus League 2026 menjadi wadah untuk talenta terbaik di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya satu cabang, rencananya kami ingin mempertandingkan banyak cabang utamanya yang dipertandingkan di Olimpiade," ungkap Ryan Gozali.

“Kami melihat sebenarnya karena di level mahasiswa tidak ada kompetisinya. Mungkin kadang ada, kadang tidak dan berganti,” sambungnya.

Rencananya Campus League 2026 cabang basket akan bergulir terlebih dahulu mulai 22 April hingga Juni 2026.

Setelah Surabaya, nantinya beberapa kota lainnya yang akan menjadi tuan rumah yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta dua debutan; Semarang dan Samarinda.