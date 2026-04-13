Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Campus League 2026 Segera Digelar, Basket Jadi Pembuka

Selasa, 21 April 2026 – 03:03 WIB
CEO Campus League, Ryan Gozali saat lunching Campus League 2026 di Jakarta, Senin (20/4). Foto: Dok. Campus League

jpnn.com, SURABAYA - Ajang kompetisi olahraga level kampus akan bergulir dengan tajuk Campus League (CL) 2026 seri pertama di Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, CL 2026 bakal mempertandingkan cabang olahraga basket terlebih dahulu.

Sebanyak 16 tim putra dan 8 tim putri turut meramaikan ajang yang diharapkan menjadi wadah untuk mahasiswa berkompetisi tersebut.

Baca Juga:

CEO Campus League, Ryan Gozali mengungkapkan bahwa ajang CL 2026 menjadi wadah untuk mahasiswa khususnya yang memiliki keterampilan khusus di olahraga untuk mendukung minat dan bakatnya.

“Ajang Campus League 2026 menjadi wadah untuk talenta terbaik di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya satu cabang, rencananya kami ingin mempertandingkan banyak cabang utamanya yang dipertandingkan di Olimpiade," ungkap Ryan Gozali.

“Kami melihat sebenarnya karena di level mahasiswa tidak ada kompetisinya. Mungkin kadang ada, kadang tidak dan berganti,” sambungnya.

Baca Juga:

Rencananya Campus League 2026 cabang basket akan bergulir terlebih dahulu mulai 22 April hingga Juni 2026.

Setelah Surabaya, nantinya beberapa kota lainnya yang akan menjadi tuan rumah yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta dua debutan; Semarang dan Samarinda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League 2026  Campus League  CL  Basket 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp