Campus League 2026 Seri Nasional Tidak Tertebak, Setiap Laga Seperti Pertandingan Final

jpnn.com, JAKARTA - Ajang basket kampus bertajuk Campus League 2026 seri nasional mulai bergulir Minggu (7/6) di UPH College, Karawaci.

CEO Campus League Ryan Gozali menyebut jika seri nasional Campus League 2026 bakal menjadi ajang pembuktian dari tim terbaik di masing-masing regional.

Diharapkan dengan adanya seri nasional membuat persaingan antarkampus menjadi lebih merata terlebih mempertemukan wakil dari Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta.

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“Kami berharap banyak talenta baru yang muncul, jadi tunjukkan level tertinggi kalian. Semoga ini awal dari mimpi besar kami,” ujar Ryan.

Penyelenggaraan Campus League juga diamini oleh Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno.

Penyelenggara sangat memperhatikan detail kecil mulai di atas lapangan untuk memberikan keselamatan kepada para pemain.

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“ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Bola basket sekarang menuju tempat yang lebih tinggi dan kerjasama kita sangat diperlukan untuk mengembangkan basket di Banten,” katanya.

“Kami berharap agar di season berikutnya, Campus League bisa menjangkau regional lain, sehingga perkembangan olahraga khususnya basket semakin merata,” ujar Tikky.