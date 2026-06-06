Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Campus League 2026 Seri Nasional Tidak Tertebak, Setiap Laga Seperti Pertandingan Final

Selasa, 09 Juni 2026 – 01:01 WIB
Campus League 2026 Seri Nasional Tidak Tertebak, Setiap Laga Seperti Pertandingan Final - JPNN.COM
Pertandingan Campus League 2026 seri nasional antara Soegijapranata Catholic University Semarang melawan Universitas Katolik Parahyangan Bandung di UPH College, Karawaci, Minggu (7/6). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - Ajang basket kampus bertajuk Campus League 2026 seri nasional mulai bergulir Minggu (7/6) di UPH College, Karawaci.

CEO Campus League Ryan Gozali menyebut jika seri nasional Campus League 2026 bakal menjadi ajang pembuktian dari tim terbaik di masing-masing regional.

Diharapkan dengan adanya seri nasional membuat persaingan antarkampus menjadi lebih merata terlebih mempertemukan wakil dari Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. 

Baca Juga:

“Kami berharap banyak talenta baru yang muncul, jadi tunjukkan level tertinggi kalian. Semoga ini awal dari mimpi besar kami,” ujar Ryan.

Penyelenggaraan Campus League juga diamini oleh Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno.

Penyelenggara sangat memperhatikan detail kecil mulai di atas lapangan untuk memberikan keselamatan kepada para pemain.

Baca Juga:

“ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Bola basket sekarang menuju tempat yang lebih tinggi dan kerjasama kita sangat diperlukan untuk mengembangkan basket di Banten,” katanya.

“Kami berharap agar di season berikutnya, Campus League bisa menjangkau regional lain, sehingga perkembangan olahraga khususnya basket semakin merata,” ujar Tikky.

Ajang basket kampus bertajuk Campus League 2026 seri nasional mulai bergulir Minggu (7/6) di UPH College, Karawaci.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League  Campus League 2026  Basket  Perbasi 
BERITA CAMPUS LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp