Campus League Bakal Evaluasi Penyelenggaraan setelah Seri Nasional Basket Rampung

Minggu, 14 Juni 2026 – 06:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Campus League 2026 seri Nasional cabang olahraga basket rampung digelar Sabtu (13/6).

Tercatat tim basket Institut Perbanas (putra) dan Universitas Surabaya (putri) keluar sebagai juara dalam laga yang digelar di UPH College, Karawaci, Sabtu (13/6).

Perbanas meraih gelar juara seusai menang menghadapi Universitas Kristen Satya Wacana lewat babak overtime dengan skor 47-45.

Adapun dari sektor putri gelar juara menjadi milik Universitas Surabaya seusai mengalahkan Soegijapranata Catholic University dengan skor 59-51.

CEO Campus League Ryan Gozali mengaku senang di edisi perdana Campus League 2026 selesai dengan epik kendati sempat menemui beberapa kendala.

Dengan kerja keras seluruh pihak akhirnya sekarang mahasiswa punya wadah untuk menyalurkan bakat mereka utamanya dalam olahraga lewat Campus League.

“Kami melihat antusiasme kampus, mahasiswa, pelatih, dan berbagai pihak yang terlibat sangat besar," kata dia.

“Memang masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, tapi sudah ada indikator bahwa olahraga kampus di Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan apabila dibangun secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Ryan.