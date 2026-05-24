Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Campus League Basketball Regional Jakarta: 16 Kampus Bersaing Rebut Tiket The Nationals

Minggu, 24 Mei 2026 – 13:56 WIB
Campus League Basketball Regional Jakarta: 16 Kampus Bersaing Rebut Tiket The Nationals - JPNN.COM
Foto Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan panas akan terjadi di Campus League Basketball Season 1 Regional Jakarta.

Sebanyak 16 kampus bakal saling adu strategi demi tiket menuju The Nationals, dalam turnamen yang diprediksi menjadi regional paling sengit musim ini.

Setelah atmosfer panas tersaji di Regional Bandung, kini giliran Jakarta yang dipercaya menjadi medan tempur terakhir sebelum memasuki fase puncak kompetisi basket antarkampus terbesar tersebut. 

Baca Juga:

Kompetisi itu akan berlangsung pada 24-31 Mei 2026 di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten.

Jakarta memang dikenal sebagai gudangnya tim basket kampus elite. Tak heran jika tensi persaingan disebut bakal jauh lebih brutal dibanding regional lain. 

Kampus-kampus dengan tradisi kuat di basket mahasiswa nasional siap turun penuh ambisi demi menjaga gengsi sekaligus merebut tiket ke The Nationals.

Baca Juga:

Sebanyak 16 tim putra dibagi ke dalam empat grup, sementara sektor putri diisi delapan tim yang terbagi ke dua grup.

Menariknya, ada satu wakil luar Pulau Jawa yang ikut menantang dominasi kampus ibu kota, yakni Universitas Riau Pekanbaru.

Campus League Basketball Season 1 Regional Jakarta dimulai. Sebanyak 16 kampus bakal saling adu strategi demi tiket menuju The Nationals

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League Basketball Regional Jakarta  kompetisi basket antarkampus  the nationals  Kompetisi basket Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp