Campus League Futsal 2025 Seri Nasional: Pertarungan Sengit Kampus Jakarta vs Yogyakarta

Kamis, 04 Desember 2025 – 02:39 WIB
Campus League Futsal 2025 Seri Nasional: Pertarungan Sengit Kampus Jakarta vs Yogyakarta - JPNN.COM
Pertandingan Campus League Futsal 2025 seri nasional yang digelar di GOR UNJ, Jakarta, Rabu (3/12). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Sebanyak 16 tim futsal dari 14 kampus berbeda akan memperebutkan supremasi di Campus League Futsal 2025 seri nasional.

Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mulai Rabu (3/12/2025) hingga Minggu (7/12/2025) mendatang.

Penanggung jawab kompetisi Campus League Dave Leopold mengungkapkan bahwa pada tahap nasional, pihaknya lebih memperhatikan detail yang mungkin kurang di babak sebelumnya.

Panitia mulai bertindak tegas terhadap aturan dan sportivitas yang harus dijunjung tinggi setiap peserta.

Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas Campus League sebagai kompetisi bagi student-athlete murni

"Campus League menjadi panggung bagi student-athlete yang masih ada di kampus, bukan yang sudah terdaftar di level profesional."

"Kami memberi kesempatan agar mereka fokus dan konsentrasi berkompetisi," ujar Dave.

Untuk meningkatkan kualitas pertandingan, Campus League Futsal 2025 seri nasional mulai menerapkan Video Support (VS).

Panitia Campus League Futsal 2025 seri nasional jaga integritas kompetisi dengan penegakan aturan serta sportivitas

