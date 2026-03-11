Candil Suguhkan Karya Religi Lewat Trillagu Ramadhan 'Sinyalturahmi'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi rock, Candil kembali menghadirkan gebrakan baru dengan merilis proyek spesial bertajuk Sinyalturahmi: Trilagu Ramadhan.

Tidak sekadar merilis lagu religi seperti pada umumnya, dia menyuguhkan konsep musikal yang berani dengan menggabungkan berbagai genre musik dalam satu perjalanan spiritual yang dirilis selama bulan Ramadan.

Sebagai bagian dari peluncuran Sinyalturahmi: Trilagu Ramadhan, Candil menggelar Exclusive Intimate Hearing Session, untuk mendengarkan dan membedah karya terbaru tersebut secara lebih mendalam.

Acara menjadi ruang dialog kreatif untuk mengeksplorasi musikalitas, konsep aransemen, hingga proses kreatif di balik trilogi musik Ramadan yang diharapkan dapat memberikan warna baru dalam lanskap musik religi Indonesia.

"Gue pengin Ramadan tahun ini punya warna suara yang beda. Dari gahar, ke megah, lalu berakhir hangat. Ini perjalanan frekuensi spiritual gue yang gue sebut Sinyalturahmi,” ungkap Candil di M Bloc, Jakarta pada Rabu (11/3).

Menurutnya, Sinyalturahmi bukan sekadar mini album, melainkan sebuah narasi spiritual tentang bagaimana manusia berusaha menyambungkan kembali 'sinyal' yang terputus, baik kepada Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia.

Konsep tersebut diwujudkan dalam tiga karya musik dengan karakter musikal yang berbeda, dirilis secara bertahap untuk menemani perjalanan emosional umat Islam selama bulan Ramadan hingga IdulFitri.

Candil menyertakan tiga lagu yang menjadi bagian dari trilog, antara lain, Yaa Ramadhan, Dengan Mu, dan Bermaafan Bersalaman.