Candra Wijaya Gagas Turnamen Demi Prestasi Ganda Indonesia di Kancah Dunia

Jumat, 12 September 2025 – 19:20 WIB

jpnn.com - Indonesia masih kuat di sektor ganda pada level dunia setelah konsisten meraih prestasi di ajang Olimpiade.

Tercatat, sektor ganda telah mempersembahkan 10 keping emas Olimpiade bagi Indonesia.

Dengan prestasi tersebut, legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya menaruh harapan besar pada ajang 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.

Turnamen khusus bagi spesialis ganda itu diharapkan mampu melahirkan pebulu tangkis andal yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Dari turnamen Yonex-Sunrise Doubles Special Championships ini semoga lahir kembali pemain-pemain ganda andal, baik nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran untuk bisa disumbangkan ke Indonesia,” ujar Candra.

Ajang spesialis ganda yang digagas Candra Wijaya tercatat konsisten digelar sejak 2009.

Sejumlah nama besar yang kini menghiasi panggung bulu tangkis Tanah Air juga lahir dari turnamen ini.

Terkini, ada pasangan Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan yang pernah berjaya di nomor ganda putra taruna Yonex-Sunrise Doubles Special Championships.