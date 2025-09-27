Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Canisius College Cup 2025 Akan Ditutup dengan Penampilan The Changcuters & Bernadya

Sabtu, 27 September 2025 – 00:00 WIB
Canisius College Cup 2025 Akan Ditutup dengan Penampilan The Changcuters & Bernadya
Pertandingan Canisius College Cup 2025 di Kolese Kanisius di kawasan Menteng Raya. Foto: Dokumentasi Canisius College Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Event Canisius College Cup (CC) 2025 akan berakhir Sabtu (27/9) setelah berlangsung pada pekan lalu.

Total 18 cabang diperlombakan, mulai dari mini soccer, basket, voli, bulu tangkis, silat, dan tenis meja.

Adapun event lainnya yang digulirkan juga ada fotografi, cubing, debat, english debate, short movie, panjat tebing, paduan suara, digital painting, dan cerdas cermat.

Direktur Campus Ministry Pater Alexander Koko Siswijayanto mengungkapkan bahwa Canisius College Cup 2025 merupakan momen menjalin persahabatan.

Total 214 sekolah se-Jabodetabek turut serta sehingga membuat daya tarik CC Cup 2025 bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai sarana penting bagi siswa untuk menumbuhkan harapan.

“Para siswa akan belajar mengorganisir event mereka. Hal itu sebuah tantangan yang saya rasa mereka bisa menjawab sejak awal," kata Alexander Koko Siswijayanto. 

“Kalau hanya sebuah pengalaman saya menilai bahwa anak-anak Kanisius bisa menjalani karena mereka terbiasa untuk berbuat kebaikan kepada orang lain,” sambungnya.

Kegiatan CC Cup XL dirancang sebagai wadah para siswa untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam bidang akademik dan humaniora.

Event Canisius College Cup (CC) 2025 akan berakhir Sabtu (27/9) dengan ditutup penampilan The Changcuters dan Bernadya,

