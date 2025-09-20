Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Canisius College Cup XV 2025 Semarak, 214 Sekolah di Jakarta dan Sekitarnya Berpartipasi

Sabtu, 20 September 2025 – 20:50 WIB
Acara pembukaan event Canisius College Cup XL Tahun 2025 di kawasan Kolese Kanisius, Jakarta, Sabtu (20/9). Foto: Dokumentasi CC Cup XL 2025

jpnn.com, JAKARTA - Event Canisius College Cup XL 2025 resmi bergulir mulai Sabtu (20/9) di kawasan Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat.

Acara dibuka langsung oleh Direktur Campus Ministry Alexander Koko Siswijayanto.

Menurut Alexandar, sejak awal pihaknya mengerahkan seluruh elemen mulai dari murid, guru hingga staf pengajar menyukseskan penyelenggaraan Canisius College Cup XL 2025.

Dia berharap seluruh agenda dapat berjalan dengan lancar.

“Kepanitian di Canisius College Cup 2025 diikuti seluruh murid dari kelas 7 sampai 12. Kami benar-benar sejak awal mempersiapkan mereka sejak tahun ajarab baru," ujar Alexander.

“Event ini menjadi bagian dari kegiatan pelayanan kami dalam mengembangkan minat serta bakat yang dimiliki,” ujar alumnuns Universitas Sanata Dharma itu.

Pada Canisius College Cup 2025 diikuti sebanyak 214 sekolah dari SMP maupun SMA di Jakarta dan sekitarnya dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan mencapai 2.100 pelajar.

Moderator SMA Kolese Kanisius, Pater Albertus Buddy Haryadi berharap ke depannya pihaknya bisa lebih menghimpun lebih banyak lagi peserta yang ingin ikut serta.

Event Canisius College Cup 2025 resmi bergulir mulai Sabtu (20/9/2025) di kawasan Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat.

TAGS   Canisius College  Sekolah Kanisius  Sekolah 
