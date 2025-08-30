Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Cantik Tersipu

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 06:32 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Kalau saya memuji bahwa dia cantik, habislah karier politik saya".

Yang mengucapkan itu Presiden Donald Trump. Yang dimaksud "dia" adalah Jaksa Agung Amerika Serikat Pamela Bondi.

Cantik Tersipu

Ucapan Trump itu ditafsirkan ke mana-mana di medsos.

Trump punya cara tersendiri dalam memuji orang. Termasuk memuji Pam Bondi.

Cara memuji Trump pakai ilmu "karambol": lewat pantulan dua kali.

Simaklah apa yang diucapkan Trump saat sidang kabinet di Gedung Putih dua hari lalu: "Lihatlah Pam," ujar Trump sambil menatap ke wajah Pamela. "Saya tidak akan pernah memuji dia cantik. Karier politik saya bisa habis," katanya.

Seperti apa reaksi Pamela?

Donald Trump hari itu memang banyak memuji para menterinya. Tidak hanya Pamela yang tesipu, tetapi juga Marco Rubio, menteri luar negeri.

