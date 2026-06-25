Capai Jumlah 1,8 Juta Pengguna, The Genesis Tandai Babak Baru Pertumbuhan FLOQ  

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset digital Indonesia memasuki fase perkembangan pesat dan makin matang. Industri ini bergerak menuju babak baru setelah bertahun-tahun didorong oleh pertumbuhan pengguna ritel dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aset digital.

Babak baru tersebut ditandai oleh meningkatnya partisipasi institusi, penguatan kerangka regulasi, serta hadirnya berbagai inovasi yang menghubungkan teknologi blockchain dengan

sistem keuangan yang lebih luas. Di tengah transformasi tersebut, FLOQ merayakan satu tahun perjalanannya melalui acara bertajuk The Genesis, sebuah momentum yang menjadi refleksi atas

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pencapaian perusahaan selama tahun pertama. Selain itu, momentum tersebut juga menandai dimulainya fase pertumbuhan berikutnya bagi perusahaan dan ekosistem aset digital Indonesia.

Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak diluncurkan, FLOQ telah melayani lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar, memperoleh pendanaan strategis sebesar USD 11,3 juta, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra global dan institusional. Namun bagi FLOQ, pencapaian tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Tahun pertama adalah fase pembuktian dan hasil kerja keras bersama. Pembuktian bahwa kami mampu membangun platform yang dipercaya jutaan pengguna. Pembuktian bahwa pertumbuhan dapat dicapai tanpa mengorbankan tata kelola, kepatuhan, dan kepercayaan. Tetapi yang lebih penting, tahun pertama memberikan fondasi bagi apa yang ingin kami bangun ke depan,” ujar Yudhono Rawis, Founder & CEO FLOQ di Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

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Dari Adopsi Menuju Integrasi

Menurut Yudhono, salah satu perubahan terbesar yang terjadi dalam industri aset digital saat ini adalah bergesernya fokus dari sekadar adopsi menuju integrasi.