Capcom Merilis Gim Baru Resident Evil untuk Smartphone Android dan iOS

jpnn.com - Capcom mengumumkan judul gim baru dari waralaba Resident Evil yakni "Resident Evil: Survival Unit" yang akan rilis di smartphone berbasis iOS dan Android.

Meski masih minim informasi, Capcom menjadwalkan pengungkapan lengkap gim tersrbut dalam acara showcase yang akan berlangsung pada 10 Juli pukul 18.00 waktu ET atau 11 Juli pukul 05.00 WIB.

Informasi yang sudah dikonfirmasi sejauh ini adalah gim tersebut dikembangkan bersama oleh Aniplex Inc. dan pengembang asal Korea, Joycity.

Joycity dikenal sebagai pengembang gim strategi seperti "Pirates of the Caribbean: Tides of War" yang cukup sukses di pasar mobile dengan rating rata-rata 4.4 dari lebih dari 210 ribu ulasan di Google Play Store.

Saat ini, mereka juga tengah mengerjakan "Disney Realm Breakers", gim strategi lainnya yang menampilkan karakter dari berbagai IP Disney termasuk Toy Story dan The Incredibles.

Genre strategi tampaknya menjadi spesialisasi Joycity, dan melalui pengumuman resmi "Resident Evil: Survival Unit", mereka menyatakan bahwa gim ini akan memperluas basis penggemar global Resident Evil ke perangkat mobile.

Dengan begitu, memungkinkan pemain menikmati dunia Resident Evil dengan pendekatan baru yang berbeda dari seri sebelumnya.

Capcom juga memastikan bahwa gim dikembangkan dengan kolaborasi erat untuk menjaga keaslian dan kualitas yang sesuai dengan standar waralaba Resident Evil.