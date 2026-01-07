CAPER Kembali Pertemukan Amanda Manopo dan Fajar Sadboy

Rabu, 07 Januari 2026 – 12:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan serial Pay Later, Scovi Films dan RAPI Films kini mempersembahkan cerita baru lewat film layar lebar berjudul Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

Check Out Sekarang, Pay Later sekaligus menjadi karya layar lebar perdana Scovi Films.

Kini, sutradara Surya Ardy Octaviand membawa kisah baru dalam dunia Amanda Manopo dan Fajar Sadboy sebagai kakak-beradik ciamik yang mencuri perhatian penonton lewat chemistry unik di serial Pay Later.

Film tersebut diproduseri oleh Surya Ardy Octaviand bersama Sunar S Samtani, dengan naskah yang ditulis Surya Ardy Octaviand bersama penulis Pemenang Piala Citra FFI 2025, Widya Arifianti.

Tidak hanya Amanda Manopo dan Fajar Sadboy, film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) juga dibintangi oleh Devano, Jovial Da Lopez, Sastra Silalahi, Wavi Zihan, Kaneishia Yusuf, Shanice Margaretha, Merry Sanger, Richard Derrick, dan Martin Carter.

Dalam official poster film, Amanda Manopo dan Fajar Sadboy tampil beda. Dia terlihat mengenakan mahkota dan selempang yang lekat dengan kontes putri kecantikan.

Sementara itu, yang juga mencuri perhatian adalah penampilan Devano, dengan tatanan rambut poni lempar (polem), kacamata hitam-kuning frame besar, membuatnya tampil nyentrik.

Sementara official trailer menampilkan Amanda Manopo yang dikejar tagihan utang pinjaman online.