Cara Bermain Bitcoin dengan Mudah, Wajib Dicoba
jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan pasar Bitcoin belakangan ini sangatlah cepat, sehingga banyak yang bingung harus mulai dari mana.
Meski peluang keuntungannya menarik, sebagian orang masih ragu untuk mulai trading.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Anda perlu belajar cara bermain Bitcoin dengan aman. Tidak perlu khawatir, karena panduan berikut disusun agar mudah dipahami dan dapat langsung Anda terapkan.
6 Cara Main Bitcoin untuk Pemula
Cara bermain Bitcoin tidak harus rumit. Berikut adalah langkah-langkah utama sederhana yang wajib Anda ikuti:
1. Siapkan Uang “Dingin”
Langkah pertama yang paling penting adalah menyiapkan uang dingin, yaitu dana yang siap Anda kehilangan dan tidak akan mengganggu kebutuhan finansial harian Anda.
Karena harga Bitcoin bisa naik turun dengan cepat, menggunakan uang dingin membantu Anda berpikir lebih jernih dan tidak berdasarkan emosi.