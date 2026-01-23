Cara Brand Fesyen Dorong Penjualan Menjelang Ramadan Lewat TikTok Shop by Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Sektor fesyen, yang menjadi salah satu penggerak signifikan ekonomi kreatif di Indonesia, cenderung mengalami lonjakan permintaan jelang Ramadan, khususnya di era discovery e-commerce ketika video singkat dan live streaming mempermudah konsumen menemukan produk.

SAKURA BARU dan JINISO Jeans adalah dua brand fesyen lokal yang tidak mau ketinggalan momentum.

SAKURA BARU, merek lokal yang fokus menjual mukena berkualitas premium dengan harga terjangkau, mengaku bahwa omzet terbesar mereka kini berasal dari TikTok Shop by Tokopedia.

"Sekitar 85% omzet penjualan daring kami saat ini berasal dari TikTok Shop by Tokopedia. Ekosistem TikTok Shop by Tokopedia mempermudah kami #JualanNyaman sekaligus menguntungkan. Apalagi dengan kehadiran affiliate content creator yang bisa ikut mempromosikan produk kami dengan konten yang menarik dan inspiratif. Konsumen bisa menonton video di TikTok untuk melihat detail produk, lalu langsung bertransaksi lewat TikTok Shop by Tokopedia. Pola ini sangat relevan dengan kebiasaan belanja menjelang Ramadan yang serba cepat dan praktis," kata Pendiri SAKURA BARU H. Firman.

Bagi Firman, kenyamanan adalah fondasi utama dalam beribadah. Prinsip ini diwujudkan dalam produk mukena yang memadukan desain elegan dengan material fungsional.

Mukena Arrofah yang berbahan jersey premium dengan fitur anti-UV dan antibakteri, serta Mukena Mimah yang fleksibel dengan motif yang tahan pudar, menjadi dua produk terfavorit konsumen.

Sejak didirikan pada 2008 di Tasikmalaya, SAKURA BARU memulai perjalanan bisnis melalui penjualan luring mukena travel berbahan parasut yang praktis, lalu berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mukena dengan kualitas yang lebih baik.

Pertumbuhan SAKURA BARU makin akseleratif sejak bergabung dengan TikTok Shop by Tokopedia pada 2023, yang mendorong ekspansi bisnis dan peningkatan jumlah karyawan dari belasan orang menjadi lebih dari 300 orang.