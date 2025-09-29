Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Cara Federal Oil Lebih Dekat Kepada Konsumen dan Mitra

Senin, 29 September 2025 – 15:32 WIB
Layanan Federal Oil. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil kembali mengajak konsumen, bengkel, dan distributor terpilih menyaksikan langsung balapan MotoGP Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, akhir pekan kemarin.

Sebagai sponsor resmi Gresini Racing di kelas MotoGP, Federal Oil pengin memberikan pengalaman tak terlupakan kepada tiga konsumen beruntung yang terpilih.

Mereka mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menonton dan mendukung langsung tim Gresini Racing, sekaligus menikmati wisata budaya Jepang.

Consumer Brand General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat mengatakan kehadiran mereka dalam perjalanan itu menjadi simbol sinergi antara merek, mitra bisnis, dan komunitas pengguna.

"Kami ingin memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membanggakan bagi para konsumen dan mitra kami."

"Menyaksikan langsung Gresini Racing berlaga di MotoGP Jepang adalah bentuk nyata dari kedekatan Federal Oil dengan para stakeholder dan konsumen Federal Matic," ujar Rommy dalam keterangannya, Senin (29/9).

Program juga menjadi bagian dari kampanye berkelanjutan Federal Oil dalam memperkuat posisi produk Federal Matic, pelumas khusus motor matik yang hadir dengan teknologi sintetik untuk performa lebih optimal.

Federal Matic dikenal sebagai pelumas spesialis dingin, karena kemampuannya menjaga suhu mesin tetap stabil dan nyaman.

