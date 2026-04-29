Cara Gampang Mengontrol Fitur-Fitur di Mitsubishi Destinator

jpnn.com, JAKARTA - Di dalam kabin Mitsubishi Destinator, pengalaman berkendara tak hanya sekadar soal kenyamanan duduk.

Ada satu elemen yang menjadi pusat kendali: layar sentuh berukuran 12,3 inci yang kini jadi “otak” pengaturan berbagai fitur di Destinator.

SUV terbaru Mitsubishi itu hadir sebagai kendaraan tiga baris yang menyasar keluarga modern—mereka yang butuh ruang, tetapi juga menginginkan sentuhan teknologi praktis.

Di balik tampilan kabin yang lapang dan premium, layar sentuh besar tersebut memainkan peran penting.

Tidak hanya panel hiburan, perangkat menjadi pintu masuk untuk mengatur hampir seluruh fitur kendaraan, dari hal sederhana hingga yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan.

Lewat menu “Pengaturan” dan “Vehicle Setting”, pengemudi bisa menyesuaikan berbagai fungsi sesuai preferensi.

Misalnya, sistem keyless dapat diatur mulai dari jumlah kedipan lampu saat mengunci hingga suara penanda.

Begitu pula wiper belakang yang bisa diaktifkan otomatis saat mobil mundur—fitur kecil, tetapi terasa signifikan saat hujan.