Cara Go Healthy with Taiwan 2026 Wujudkan Ide Kesehatan Menjadi Solusi Siap Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Setelah diluncurkan secara global di Taiwan pada 27 Mei, kampanye Go Healthy with Taiwan 2026 kini resmi menerima proposal dari para inovator, startup, peneliti, institusi, dan organisasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Melalui kampanye ini, peserta diajak untuk memanfaatkan produk, teknologi, dan model bisnis Taiwan dalam mengembangkan solusi kesehatan dan wellness yang dapat diterapkan secara luas.

Tahun ini, kehadiran Top 20 Mentorship Program memberikan kesempatan bagi setiap finalis untuk mendapatkan akses langsung kepada para pakar industri. Hal ini menjadi alasan kuat bagi para inovator untuk mengirimkan ide terbaik mereka.

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Kampanye ini diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA), Ministry of Economic Affairs, Taiwan, dan diimplementasikan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Mengusung tema “Designing Healthier Futures Together”, kampanye ini menampilkan kekuatan Taiwan di bidang smart healthcare, alat kesehatan, teknologi olahraga dan kebugaran, healthy ageing, serta wellness.

Melalui Go Healthy with Taiwan 2026, peserta didorong untuk menerapkan berbagai kapabilitas tersebut dalam solusi yang dapat digunakan di komunitas, tempat kerja, kota, maupun institusi di berbagai negara.

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Setelah penyelenggaraan perdana yang sangat sukses dan melampaui target awal 100 proposal dengan menerima 638 proposal dari 55 negara, Go Healthy with Taiwan 2026 memperkenalkan Top 20 Mentorship Program.

Program ini dirancang untuk membantu para finalis menyempurnakan model bisnis, memvalidasi peluang pasar, mempercepat proses komersialisasi, serta memperkuat kemitraan internasional.