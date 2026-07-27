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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Cara Hongqi Mematahkan Dominasi Merek Premium Rolls Royce dan Bentley

Senin, 27 Juli 2026 – 17:28 WIB
Cara Hongqi Mematahkan Dominasi Merek Premium Rolls Royce dan Bentley - JPNN.COM
Line up kendaraan premium Hongqi. Foto: hongqi

jpnn.com - Hongqi makin percaya diri menantang dominasi merek-merek mobil mewah Eropa seperti Bentley dan Rolls-Royce.

Alih-alih mengandalkan performa atau prestise khas otomotif Barat, pabrikan premium milik FAW Group itu memilih mengusung identitas budaya China sebagai senjata utama.

Strategi tersebut terlihat lewat kehadiran Golden Sunflower Guoli yang diperkenalkan pada Beijing Auto Show 2026.

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Sedan ultra-mewah itu dibanderol sekitar USD 1,6 juta atau setara Rp28,8 miliar, menempatkannya di kelas yang selama ini dihuni Rolls-Royce dan Bentley.

Hongqi menjadikan kemewahan berbasis seni dan budaya sebagai pembeda.

Ketua FAW, Qiu Xiandong, menyebut Golden Sunflower Guoli sebagai karya seni yang merepresentasikan kepercayaan diri budaya China.

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Salah satu buktinya terlihat pada kabin, di mana pengerjaan sulaman interior edisi khusus diklaim memakan waktu lebih dari 1.200 jam.

Sulaman menggunakan sekitar 100 helai benang sutra berwarna yang lebih tipis dari rambut manusia.

Hongqi makin percaya diri menantang dominasi merek-merek mobil mewah Eropa seperti Bentley dan Rolls-Royce.

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TAGS   Hongqi  bentley  rolls royce  merek premium 
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