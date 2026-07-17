Cara KAI Bangun Customer Experience untuk Semua

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman naik kereta kini tak lagi sekadar soal tiba di tujuan dengan aman dan tepat waktu.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menilai kualitas layanan juga ditentukan oleh seberapa mudah dan nyaman seluruh pelanggan dapat menikmati perjalanan.

Tidak terkecuali penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga perempuan.

Baca Juga: Transformasi KAI Kini Makin Terasa oleh Pelanggan

Komitmen itu diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung layanan inklusif.

Di sejumlah stasiun tersedia guiding block, portable ramp, kursi roda, toilet ramah disabilitas, ruang laktasi, hingga petugas yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi pelanggan berkebutuhan khusus.

Akademisi sekaligus pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai aspek inklusivitas menjadi salah satu indikator penting dalam kemajuan layanan transportasi publik.

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar layanan mampu mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dia, bahkan menyebut kualitas layanan transportasi publik Indonesia kini mampu bersaing dengan sejumlah negara maju.